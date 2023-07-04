Следствие хронического недофинансирования – министр энергетики о ситуации на МАЭК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Авария является следствием хронического недофинансирования энергопредприятия. Так о ситуации на МАЭК высказался министр энергетики Алмасадам Саткалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В кулуарах Правительства министра энергетики спросили, почему ведомство не отреагировало на заявление сотрудников в апреле, когда они говорили об изношенном оборудовании, о низких зарплатах и нехватке кадров.

«Министерством энергетики была привлечена независимая компании KPMG, которая провела анализ всех теплоэлектроцентралей. В том числе МАЭК. Были определены все ключевые проблемы, в том числе уровень износа. Тут вы правы, действительно, мы знали, что ситуация была критической. И не только сотрудники компании, но и акимата области, госэнергонадзора эту ситуацию понимали. Именно для ликвидации данной ситуации акиматом были запрошены средства в размере 4,9 млрд тенге. Вы знаете, прошло экстренное совещание у Премьер-Министра о подготовке к зиме, на котором было принято решение о выделении этих денег. То есть 3,1 млрд тенге на этот год для этого предприятия были предусмотрены», - сказал Алмасадам Саткалиев.

Министр отметил, что данная авария является следствием хронического недофинансирования энергопредприятия. По его словам, был накопленный износ, не проводились в полном объеме капитальные ремонты, связанные с недостатком тарифа.

«В связи с низким уровнем зарплат были проблемы с обеспечением профессиональным кадровым потенциалом. Все это вылилось в текущую аварию, останову блока 1. Работа ведётся, нужно понимать, что решение было принято и по повышению тарифа. И для ликвидации подобных ситуаций необходим определенный период времени. Вы знаете, что оборудование для энергопредприятий изготавливается от шести до восьми месяцев. Также необходимо провести тендеры для привлечения квалифицированной подрядной организации. Более того, по данному блоку уже были проведены определенные ремонты», - сказал министр энергетики.