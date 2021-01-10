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    Следственно-арестованные и сотрудники ДУИС по Акмолинской области приняли участие в выборах

    10 Января 2021, 19:39

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Личный состав акмолинского ДУИС и следственно-арестованные приняли участие в выборах депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС по Акмолинской области.​

    На сегодня в Акмолинской области несут службу 757 сотрудников ДУИС. Весь личный состав принял участие в проходящих выборах и проголосовал.

    «Это долг каждого гражданина Республики Казахстан - ​ отдать свой голос за надежное будущее», - отметил и. о. начальника колонии ЕЦ-166/4 Суюндык Омаров.

    Как добавили в ведомстве, многие сотрудники несут службу вдали от семьи и постоянного места жительства. В учреждении ЕЦ-166/4 порядка 20 сотрудников из других регионов страны, но это не помешало сотрудникам прикрепиться в акимате города Атбасара и принять участие в голосовании.

    100% проголосовали и следственно-арестованные ДУИС по Акмолинской области - это подозреваемые, обвиняемые, осужденные, в отношении которых приговор не вступил в законную силу. На сегодня таковых в областном изоляторе 266 человек.

    Напомним, право голосовать имеют не содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда лица.

    ​«Хочу отметить, что подготовка закрытого избирательного участка СИЗО организована на должном высоком уровне. Комиссия прошла 100% ПЦР-тестирование и обеспечена средствами индивидуальной защиты. Следственно-арестованные четко и спокойно прошли голосование. По итогам проведенных выборов на закрытом участке СИЗО замечаний нет», - отметила председатель комиссии Шолпан Кажигалиева. ​

    Процедура прошла в строгом соблюдении всех карантинных ограничений по КВИ.

    В Казахстане сегодня проходят выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов. Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы избирательными комиссиями по состоянию на 18:00 часов 10 января 2021 года избирательные бюллетени получили 58,2% от общего количества избирателей, включенных в списки.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Выборы Другие государственные органы Регионы Казахстана Выборы-2021
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