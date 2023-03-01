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    Следователь из Караганды стала чемпионкой Азии по джиу-джитсу в Бангкоке

    1 Марта 2023, 21:53

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - На азиатском чемпионате по джиу-джитсу, проходящем в столице Таиланда, следователь юго-восточного отдела полиции УП Караганды Аян Әмзе завоевала «золото», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В соревнованиях участие приняли 600 спортсменов из 30 стран.

    «Только предполагала, что пройду в финал. И получилось так, что в борьбе за золотую медаль встретилась с уже знакомым соперником – тайкой. «Выяснять отношения» нам с ней уже приходилось в финале прошлогоднего чемпионата Азии. Вчера произошла очередная встреча. Конечно рада, что одержала победу», – поделилась Аян в телефоном разговоре.

    В сборной Казахстана одна единственная девушка-призер чемпионата. Борьбой она стала заниматься шесть лет назад, когда училась в школе. Уже обучаясь в Карагандинской академии МВД РК Аян Әмзе, увлеклась джиу-джитсу, добившись впечатляющих результатов. В ближайших планах следователя – выступление на чемпионате мира.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт МВД РК
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