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Следов попадания молнии на самолете рейса «Алматы-Тбилиси» не обнаружено - Air Astana

10 Августа 2021 10:07
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Следов попадания молнии на самолете рейса «Алматы-Тбилиси» не обнаружено - Air Astana

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Следов попадания молнии на самолете рейса «Алматы-Тбилиси» не обнаружено. Ранее была распространена информация в сетях о вероятном попадании молнии на самолет рейса рейса «Алматы-Тбилиси». Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Ситуацию прокомментировали в пресс-службе авиакомпании Air Astana.

«Борт, выполнявший 9 августа рейс KC139 по маршруту «Алматы-Тбилиси«, вылетел в 20:30 и вернулся с воздуха по причине вероятного удара молнии. Самолёт совершил посадку в штатном режиме. Пострадавших нет. После замены борта пассажиры вылетели в пункт назначения в 00:40. Инспекция самолета выполнена в полном объеме, следов попадания молнии не обнаружено. Воздушное судно возвращено в эксплуатацию», - сообщили в пресс-службе авиакомпании.


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#Алматы   #Происшествия   #Транспорт  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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