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      Северо-Казахстанская область

    Следить за прогнозом погоды рекомендуют водителям в СКО

    29 Октября 2022, 11:29

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Полицейские Северо-Казахстанской области рекомендуют водителям следить за прогнозом погоды и предупреждениями служб чрезвычайных ситуаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На протяжении нескольких дней жители региона получают предупреждения от службы 112 об ухудшении погоды, осадках, возможном гололеде. Температура воздуха колеблется от 0 градусов до минусовых значений.

    «Наледи и снежные заносы затрудняют управление автомашиной. При резком ухудшении погодных условий, в том числе при снижении видимости, уменьшить риск аварии помогут два простых правила: скорость — снижать, дистанцию между машинами — увеличивать. Несоблюдение расстояния до впереди идущего транспортного средства — одна из частых причин совершения дорожно-транспортных происшествий. Важно помнить, что не все автомобилисты успевают сменить автошины на зимние. Их поведение на дороге может быть непредсказуемым. Особая осторожность потребуется при совершении манёвров. Наиболее аварийно опасные — обгон и левый поворот», - сказал начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.

    С начала года на дорогах области зарегистрировали 221 дорожно-транспортное происшествие, в которых погибли 35 человек и 321 получили ранения.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Транспорт Безопасность Погода
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