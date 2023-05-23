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    Следить за перевозками с помощью мобильного приложения рассчитывают в акимате Петропавловска

    23 Мая 2023, 13:10

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске спустя почти два года вновь запустили мобильное приложение InfoBus. Местные власти заботятся об удобстве пассажиров и планируют использовать его в своих целях - для отслеживания работы общественного транспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Заместитель акима города Адильбек Аубакиров отметил, что приложение удобно в использовании, позволяет отслеживать движение сразу нескольких маршрутов.

    «Мы видим движение всех автобусов на маршруте, их количество, интервал, пробеги. Это помогает отслеживать работу городского транспорта и осуществлять контроль над субсидированием. С 2021 года общественные перевозки субсидируются. Эти данные нам нужны для объективности, подсчета», - сказал А. Аубакиров.

    По информации пресс-службы акимата города, в Петропавловске планируют подключить электронные табло на остановочных павильонах. Предварительно проведут конкурс на их обслуживание.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Акимат Транспорт
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