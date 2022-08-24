Следить за недобросовестными вузами пообещал глава Миннауки РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 15 судебных дел находится в производстве в отношении недобросовестных вузов в Казахстане. Об этом сообщил министр науки и высшего образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вы знаете, большая работа проводилась Министерством образования и науки по закрытию «фабрик по производству дипломов», как мы говорим. Эта работа будет продолжена. На сегодняшний день в судебном производстве находится 15 судебных дел. Это не означает, что эти вузы будут закрыты», - сказал Саясат Нурбек, отвечая на вопросы журналистов в рамках форума науки и высшего образования-2022 «Человеческий капитал - ключевой ресурс развития нового Казахстана».

Глава Миннауки заверил, что работа в отношении выявления некачественных вузов будет решительно продолжена.

«Я, как министр, отвечаю в первую очередь за качество образования. Поэтому должен быть сильный сигнал для всей системы образования. Если высшее учебное заведение не соответствует качеству, не соответствует регламентам, которые определяются министерством, мы будем за этим жестко следить», - резюмировал Саясат Нурбек.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем Послании от 1 сентября 2020 года поручил решить проблему с закрытием вузов, «печатающих дипломы».

Ранее Саясат Нурбек сообщил, что количество грантов в этом году увеличили на 19% в Казахстане.