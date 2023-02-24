Слаживание взводов завершается в Вооруженных силах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Слаживание подразделений в составе взводов и выполнение тактических задач проходит в условиях, максимально приближенных к боевым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

При этом большая часть времени отводится выполнению учебно-боевых задач в динамике. Отрабатываются нормативы по тактической, тактико-специальной и огневой подготовке, а также по вождению боевых машин.

Военнослужащих обучают согласованным действиям при совершении марша, оборудовании опорных пунктов, построении боевого порядка, ведении боя в обороне и наступлении. Слаживание взводов завершается боевыми стрельбами либо контрольными занятиями. Боевые стрельбы взводов проводятся по одной из тем тактической подготовки, предусматривающей действия взвода в бою, на блокпосту, днем или ночью.

В Жамбылской области в рамках боевого слаживания взводов на полигоне «Айша Биби» артиллеристы в составе минометных расчетов успешно выполнили огневые задачи и отработали специальные нормативы.

– Полевой выход – неотъемлемая часть боевой подготовки артиллеристов, позволяющая закрепить изученное на практике, – отметил начальник штаба артиллерии 5-й механизированной бригады РгК «Юг» майор Феликс Ушаков, – зима – не самый комфортный для занятий период, но именно в таких условиях минометчики получают закалку и приобретают необходимые навыки.

На учебном полигоне «Жетысу» военнослужащие десантно-штурмовой бригады в ходе огневой подготовки отработали навыки управления огнем, выполнили стрельбы из боевых машин в движении. Особое внимание было уделено тактике ведения боя в незнакомой местности.

В Аягозском гарнизоне на полигоне «Майлино» проходят боевые стрельбы взводов. Военнослужащие танковой бригады отрабатывают навыки стрельбы из штатного вооружения. Командиры подразделений оттачивают навыки управления взводами при организации и ведении боя.

На данном этапе боевой подготовки оцениваются тактические действия подразделения, а также результаты огневого поражения взводов.