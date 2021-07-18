Славянский базар: казахстанка Рухия Байдукенова лидирует по итогам 1-го дня

ВИТЕБСК. КАЗИНФОРМ - 17 июля прошел первый день международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2021», являющегося неотъемлемой частью фестиваля искусств «Славянский базар». По итогам первого дня максимальное количество очков получили представительница Казахстана Рухия Байдукенова и конкурсантка из Сербии Ирина Арсениевич, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dimashnews.com.

В этом году за Гран-при конкурса молодых исполнителей «Витебск» – статуэтку «Золотая лира» и 20 тысяч долларов – борются участники из 14 стран мира. Согласно положению о конкурсе, в нем могут принимать участие певцы от 18 лет до 31 года, уже ставшие лауреатами и дипломантами национальных конкурсов. От каждой страны может быть только один представитель. Честь Казахстана на этот раз отстаивает Рухия Байдукенова.

В первый конкурсный день, получивший название «Мировой хит», участники исполняли популярное произведение, когда-либо занимавшее лидирующие позиции в мировых чартах.

Выступление каждого артиста воспринималось как отдельный маленький спектакль. Всеми любимые композиции искусно сочетались с хореографическими постановками шоу-балета «Тодес». Конкурсанты старались максимально раскрыть свои таланты перед тысячами зрителей и показать мастерство перед коллегами по творческому цеху.

Оценивать выступления участников доверили международному жюри под председательством Анатолия Ярмоленко (Беларусь) в составе: Микеле Пома (Италия), Константин Москович (Молдова), Сергей Пенкин (Россия), Таисия Повалий (Украина), Патрик Жан-Батист (Франция), Димаш Кудайберген (Казахстан). Судьи оценивали исполнение с помощью открытого электронного голосования по 10-бальной системе.

По результатам первого конкурсного дня максимальное количество очков получили две участницы. Представительница Казахстана Рухия Байдукенова с композицией «Emotions» и конкурсантка из Сербии Ирина Арсениевич с песней «I surrender» набрали по 69 баллов из 70 возможных. Участница из Украины Рената Штифель, открывавшая вечер песней «Rise like a phoenix», вошла в тройку лидеров с 64 баллами.

Именно эти три конкурсантки получили по 10 баллов от самого молодого члена жюри, обладателя Гран-при «Витебск-2015» Димаша Кудайбергена.

Второй конкурсный день пройдет вечером 18 июля. На нем участники исполнят эстрадную песню композитора славянской страны на одном из славянских языков в сопровождении оркестра.