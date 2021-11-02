Слагаемые успеха «Nur Otan» – новая парадигма политического лидерства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Год 30-летия Независимости Казахстана для ведущей политической партии страны – «Nur Otan» - оказался насыщенным, сразу же начавшись с выборов в Мажилис и маслихаты. В июле в РК впервые прошли выборы сельских акимов. Обе электоральные кампании закончились победой «Nur Otan». В преддверии заседания Политического совета партии политолог Эдуард Полетаев рассказал, в чем заключается успех «Nur Otan», передает МИА «Казинформ».

– Пандемия коронавируса, грянувшая в прошлом году, вызвала серьезные изменения во всем мире, в том числе и в Казахстане. Кризис сказался не только на социальной, но и на политической сфере. Через что пришлось пройти партиям?

- Сегодня в Казахстане происходят серьезные изменения. Пандемия, ее «длинная дистанция», последствия и отложенный эффект оказались настолько мощными и глобальными, что не просто «обнулили», но и вынудили полностью пересмотреть политическую повестку. От государства, политической системы и партий требовался адекватный ответ на массовый запрос электората, который предполагал политические и экономические реформы, модернизацию.

Содержание перемен зависело от осмысленных действий и системных мер. Казахстан - молодая страна с еще формирующимися институтами демократии. Нашей современной истории всего 30 лет! И, конечно же, государство, общество и власть не могли стать заложниками неуправляемого хода событий, хаоса и непредсказуемости демократии, скатившейся до уровня охлократии. Мы были свидетелями этих процессов в мире. И власть, даже из чувства собственного самосохранения, не имела политического права на ошибку. У партий был только один выбор - опора на общество. А общество хотело перемен, новых лидеров и идей, честных дискуссий, прагматиков и реалистов во власти, ясных и понятных планов, реальных дел, содержательности и ответственности в работе. Для этого требовался проделать большой объем работы, прежде всего, на партийном уровне.

- А можно по-конкретнее? Что это предполагало?

- Что именно это предполагало? Полную перезагрузку партийно-политической системы, изменение ее качественного и количественного состава, формирование и имплементирование иной морально-этической атмосферы, совершенно нового уровня социального капитала в стране и обществе. В комплексе это стало одной из главных траекторий политического транзита в Казахстане, новой парадигмой развития партий.

Ключевые изменения обязан был обеспечить «Nur Otan», как правящая партия. Казахстан становится страной, где выборы будут идти перманентно, значение представительных органов все возрастает. Соответственно, нужна реальная партийная конкуренция, это объективная реальность. В течение предшествующей выборам в Мажилис и маслихаты всех уровней электоральной кампании мы наблюдали активизацию почти всех партий. Вместе с тем, во всех этих электоральных кампаниях однозначным фаворитом была партия «Nur Otan», которая подтвердила право называться правящей.

- Однако за такое право ее частенько линчуют, что якобы очень мало таких демократий где 2/3 парламентского представительства получает одна партия. Что вы на это скажете?

- Да, можно задаться вопросом «бывают ли демократии, в которых партия власти получает почти 2/3 голосов и правит на протяжении более 20 лет?». Но есть теория, и есть практика. Реальность «Nur Otan» – это большинство мест в Парламенте. Сегодня Кабмин начинает приобретать выраженную партийную природу, ведь «Nur Otan» формирует Правительство. Государственная политика и национальные проекты полностью базируются на предвыборной программе правящей партии, которая берет на себя ответственность за все происходящее в стране. При этом, ответственность проявляется не только в обоюдно одобряемых позициях, но и в дискуссии, жесткой критике по важным направлениям развития, в контроле исполнения предвыборной программы, созданными 14 республиканскими общественными советами. И это нормально, ведь только таким образом вырабатывается согласованная позиция. Другими словами, правящая партия и Правительство находятся на одной волне, контролируя друг друга, они наравне делят ответственность.

- Но, все-таки «Nur Otan» слишком долго правит, не находите?

- А что в этом плохого? Есть опыт Сингапура, блока ХДС/ХСС в Германии, той же послевоенной Японии, где Либерально-демократическая партия почти 45 лет доминировала и формировала Правительство. Где эти страны в экономической и политической иерархии развития и рейтингах, говорить не буду. Так что, Казахстан не первым идет по этому пути.

- Что же легло в основу главных составных успеха партии «Nur Otan»?

- Успех правящей партии стал логичным следствием проведенной масштабной партийной «перезагрузки». Программа системной «перезагрузки» «Доверие. Диалог. Уверенность в будущем – 7 импульсов партии» была инициирована Елбасы, Лидером партии «Nur Otan» Нурсултаном Назарбаевым в августе 2019 года.

Елбасы определил 7 приоритетных направлений. Для удержания политического лидерства партии предстояло погрузиться в проблемы населения и предложить конкретные пути их решения. Требовалось максимально реализовать потенциал органов партии на всех уровнях, консолидировать и повысить ответственность активных нуротановцев, усилить борьбу с коррупцией и провести «чистку рядов».

Были ли у партийного истеблишмента опасения в успешности задуманного? Думаю, да. Бесстрашие в политике - это политическое харакири. А страх - это защитная функция любого организма. Тем более, если учесть, что реализация «перезагрузки» проходила в крайне сложных условиях.

Так, 2019-ый стал для страны годом начала политического транзита президентской власти, когда Нурсултан Назарбаев сложил свои полномочия Президента и уже в июне прошли выборы нового Главы государства. Это был год экономической, социальной и геополитической турбулентности. Протесты, события в Арыси, Кордае стали серьезным испытанием для власти. У правящего класса наблюдались имиджевые потери. Стране пришлось балансировать между интересами, торговыми спорами и санкционным противостоянием таких глобальных игроков, как Китай, Россия, США, Евросоюз. К этому позже добавилась пандемия коронавируса со всеми вытекающими последствиями.

В этих условиях «Nur Otan» взял курс на качественное обновление рядов. Была запущена масштабная «чистка рядов». Партия исключила из своих рядов почти 360 тысяч человек! Неприкасаемых не было. Наказывались вице-министры, депутаты Парламента, замакимы областей, акимы и заместители акимов городов. Нуротановцы стали нести жесткую ответственность за неисполнение программ партии, коррупционные скандалы, ненадлежащее поведение. Только за коррупционные и уголовные правонарушения партбилета лишились уже 227 человек. А дальше ноу-хау политического сезона – праймериз.

- Кстати, вы согласны с тем, что ядро «перезагрузки» составил именно праймериз?

- Конечно же! Проведенный впервые по принципу «Сильные лидеры – сильная партия» он стал организационным хребтом и качественным остовом процесса партийной «перезагрузки» «Nur Otan». Значимость и ценность этому процессу придавал факт того, что предстоящие выборы проходили полностью по пропорциональной системе. На партийном праймериз было все – новые лица, конкуренция идей и программ и даже электронная платформа для голосования. И все это происходило в условиях пандемии, локдауна, работы в режиме онлайн, катастрофического падения уровня доходов людей.

Что в таких условиях должны делать правящие партии? Проявлять социальную ответственность. На призыв Первого Президента страны – Елбасы, Лидера «Nur Otan» Нурсултана Назарбаева помочь нуждающимся категориям граждан откликнулись многие бизнесмены страны. Благотворительная акция «BizBirgemiz» («Мы вместе») охватила 2,2 млн казахстанцев с оказанием финансовой помощи на 34 млрд тенге. Адресную материальную помощь получили 320 тысяч семей.

- Перечень сделанного, конечно, впечатляющий. Но повысило ли все это доверие к партии?

- Думаю, статистка более, чем красноречива - 42 тысяч новых членов партии, 10 тысяч кандидатур на праймериз, в т.ч. 40% – женщин и 30% – молодежь. Как итог – качественный партийный список в Мажилис и маслихаты всех уровней. Из 77 победителей праймериз, включенных в партсписок кандидатов в депутаты Мажилиса, 36 получили депутатский мандат. Среди них лидеры общественного мнения, активисты, отраслевые эксперты.

Прогрессивность праймериз в Казахстане была оценена не только отечественными экспертами, Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, но и на родине праймериз – в США. Так, газета «The Washington Times» отметила, что реформы, инициированные партией, являются частью новой политической культуры, формирующейся в Казахстане.

В китайской политической культуре есть понятие «небесного мандата», используемое как источник легитимации правящего режима. Это, когда власть приобретала право править дальше, если выдерживала испытания засухой, наводнениями, болезнями, войной и т.п.. Так вот «перезагрузка» позволила «Nur Otan» адаптироваться к реалиям и получить, образно говоря, такой «небесный мандат».

- Благодаря чему партия получила этот «Небесный мандат»? Что послужило причиной такого доверия?

- Ориентированность на интересы конкретных стран, учет нужд и потенциала регионов. Это и стало главным отличием впервые разработанных 216 региональных дорожных карт и предвыборной программы «Путь перемен: Достойную жизнь каждому!», озвученной Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. Это стало залогом конкурентного преимущества «Nur Otan» среди других участников предвыборной гонки и победа на выборах в Мажилис с 71% голосов избирателей и 82,4% в маслихаты всей уровней. А в последующем и на прямых выборах глав сельских населенных пунктов, где «Nur Otan» подтвердила свое лидерство, как правящая партия, в 605 сельских округах из 789.

Отмечу, что инициированные Главой государства прямые выборы сельских акимов дали импульс работе партий с населением на местах. Впервые в истории страны акимами стали члены таких партий, как «Ақ жол», «Народная партия Казахстана», «Ауыл», «Adal» и ОСДП. Непарламентские партии «Ауыл» и «Adal» продемонстрировали достаточно высокий уровень адаптивности, выставив соответственно 100 и 56 кандидатов. И в 29 сельских округах жители сел избрали акимами «аулчан», а в 15 - «адаловцев». Это яркое свидетельство настоящего прорыва в вопросе либерализации партийно-политической системы Казахстана.

- Будет не логичным, если я не задам вопрос касательно нашей оппозиции. Имела ли несистемная оппозиция возможность принять участие в выборах?

- Да, имела, учитывая институт самовыдвижения. Другой вопрос, а хотела ли? Партии, которые даже не пытаются бороться за власть, занимаясь только критикой, не должны обижаться на то, что в силу разных причин они не имеют политической субъектности. Что мешало «ДПК» или «El Tiregi» выдвинуть своих кандидатов? Ответ, скорее всего, кроется в их несостоятельности и отсутствии поддержки на селе. Вместо того, чтобы планомерно бороться за власть, выстраивая структуру с самых низов, они занимаются организацией непонятных митингов, не предлагая на них ничего конструктивного. В итоге они теряют потенциальных избирателей, которые попросту не видят пользы от этих объединений.

Наступило время гиперреализма, когда население заключает общественный договор с политическими партиями в сфере политики, экономики, модернизации. Казахстанские партии и общество достойно прошли этот экзамен. Сила правящей партии «Nur Otan» заключалась в том, что ее избиратель был разный, а программный кейс более убедительный.

Итак, качество партийных рядов и системность в работе, открытость, опора на общество и ориентированность на страты и запросы избирателей, адаптация и способность борьбы за власть в жестких условиях политического транзита, пандемического кризиса и партийной конкуренции – это тот перечень составляющих успеха правящей партии, которые «Nur Otan» достиг в результате «перезагрузки». Ну и, конечно же, ответственность, о которой я уже говорил в контексте новой парадигмы политического лидерства правящей партии.



