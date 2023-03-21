Сладости, ритуалы и народные игры: в Азербайджане с размахом отмечают Новруз

БАКУ. КАЗИНФОРМ – С приходом весны в Азербайджане с большим размахом готовятся к празднованию Новруз байрамы (Наурыз мейрамы), символизирующего обновление природы и начало новой жизни. О том, как отмечают в Стране огней праздник, объединивший национальные культуры разных стран, читайте в материале собственного корреспондента МИА «Казинформ».

Фото: trend.az

Новруз считается одним из древнейших традиционных праздников народов Центральной Азии и Ближнего Востока, который поистине имеет глубокий смысл и культурную-историческую ценность.

Фото: Джавид Гашимов

Сегодня он отмечается не только в этих краях, но и широко празднуется на Кавказе и в ряде регионов России. Недаром ЮНЕСКО включил его в список нематериального культурного наследия человечества, а ООН объявил 21 марта Международным днем Новруза.

Фото: azertag.az

В Азербайджане наступление Новруза считается временем перемен, поэтому к празднику готовятся за несколько недель. Здесь празднование происходит в соответствии со сложившимися национальными традициями, интересными обрядами и ритуалами, к которым уделяется особое внимание.

Фото: Расул Рагимов

Ежегодно, накануне Новруза празднует последние 4 вторника зимы. Эти вторники символизируют землю, воду, огонь, ветер, по сути своей олицетворяя 4 элемента, составляющие основу бытия.

Фото: Расул Рагимов

В первый день Нового года принято вставать рано, умываться, ведь вода - символ чистоты и свежести. А в последнюю ночь старого года все члены семьи обрызгивали друг друга водой перед сном, чтобы «смыть» все невзгоды старого года.

Фото: azertag.az

Накануне праздника старались простить все обиды и оставить все неприятное в уходящем году, наводили порядок в жилищах, заранее готовили яркие праздничные наряды. А на улицах разводят очищающие костры, в которых сжигают старые вещи. Принято, что огонь отпугивает злых духов и привлекает добрых.

Фото: Расул Рагимов

В Новруз каждый по возможности должен справлять праздник у себя дома, среди членов семьи. Любой человек является желанным гостем, которому положено угощение. Люди обнимаются на улицах, желая долголетия и благополучия, поют и пляшут народные танцы.

Фото: Расул Рагимов

Существует также обычай сажать в Новруз дерево, но ни в коем случае нельзя рубить деревья. Согласно народному верованию, сажать в Новруз тут (шелковица), инжир (фига), каштан – благой знак. Продолжая эту традицию, в современном Азербайджане в дни Новруза закладывают парки, сады, лесополосы.

Фото: Расул Рагимов

Одним из важных атрибутов праздника считается богатый праздничный стол, так как щедрое празднование Новруза принесет в дом изобилие и успех. В каждом доме обязательно готовятся различные кушанья, причем среди них обязательно должен присутствовать праздничный плов.

Фото: azertag.az

В основе азербайджанской кухни лежат традиционные выпечки такие, как шекербура, пахлава, бадамбура, гогал и др. Кроме перечисленных блюд на стол ставятся зеркало, свечи и крашеные яйца.

Фото: azertag.az

Сэмэни является непременным атрибутом празднества. Для ее выращивания берется и замачивается горсть пшеницы, символизирующая изобилие и достаток. На столе также присутствуют лепешки, сухофрукты, орехи и безалкогольные напитки.

Фото: azertag.az

Обязательным условием праздничного ритуала является то, что блюда должны включать семь элементов (сумах, скэд — молоко, сирке — уксус, семени — специальная каша из пшеницы, сабзи — зелень и др.), символизирующие дар Солнцу, которое поможет получить богатый урожай в новом году.

Фото: azertag.az

Празднование Новруза не обходится без различных национальных игр, как правило, носящих состязательный характер. Канатоходцы демонстрируют свое мастерство, пехлеваны (народные борцы) меряются силой, на площадях разыгрываются спектакли. В сельской местности проводятся конные состязания, игры в човган, устраиваются петушиные бои.

Фото: azertag.az

С наступлением вечера на улицах вспыхивают костры. Семейно все берутся за руки, танцуют вокруг костра, а потом прыгают через костер. Существуют поверья, что очищающее пламя костров пожирает зло и все недуги.

Фото: Расул Рагимов

Такие обычаи, как массовые хороводы вокруг больших костров и исполнение традиционных танцев и песен стараются соблюдать как жители сельских районов, так и горожане.

Фото: azertag.az

Самые интересные события – парады, концерты, театрализованные представления – ежегодно разворачиваются в старинном квартале Ичери-шехер (Старый город) в юго-западной части Баку.

Фото: trend.az

Одним из ярких моментов праздника становится шествие каравана верблюдов и фаэтонов, несущих любимых персонажей Новруза - Деде Горгуда, Бахар гызы, Кечала и Кесы.

Фото: Надежда Джавадова