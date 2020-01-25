Сквер возле мавзолея Карахана приводят в порядок в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В рамках программы «Рухани жаңғыру» Республиканский историко-культурный заповедник-музей «Памятники древнего Тараза» реализует проекты благоустройства памятников истории и культуры республиканского значения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ближайшее время значительные изменения коснутся старинного сквера близ известного мавзолея Карахана, находящегося в историческом центре города Тараза. О работах по благоустройству в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал директор заповедника-музея «Памятники древнего Тараза» Нурлан Быкыбаев.

- Мавзолей хана Карахана, вокруг которого в XIX веке началось возрождение нашего города, давно является не только популярным туристическим объектом, но и местом паломничества верующих и посещения туристов, - отметил Нурлан Быкыбаев. - Проект благоустройства парка, расположенного рядом с мавзолеем, предполагает обновление зеленых насаждений, установку малых архитектурных форм, обустройство пространства. Всё это делается с целью облагораживания исторического комплекса, привлечения туристов. По всему периметру территории мы уже полностью обновили капитальные заграждения. Тем самым прекращен доступ в парк лицам без определенного места жительства, бродячим животным. Избавляемся от сухостоя - сотрудники «Жасыл Ел Тараз» спилили 27 высохших деревьев, провели обрезку 382 деревьев. Вывезли горы накопившегося бытового мусора (рядом частный сектор). Прочистили канал Туйте, протекающий рядом с находящимся на этой же территории мавзолеем Давутбека – Шамансура. При входе в мавзолей Карахана установили новую ажурную беседку в восточном стиле. Открыли экспозиционный зал для туристов, где выставили часть наших артефактов, рассказывающих об истории нашего древнего Тараза.

- Известно, что под кронами деревьев этого сквера находятся старинные могилы. Каков их возраст?

- Да, действительно, здесь есть захоронения, поэтому к этой территории следует отнестись особо бережно. На протяжении многих лет в процессе проведения различных работ по благоустройству в этом парке находили могильные захоронения. Старожилы Тараза рассказывают, что здесь захоронены их дедушки, прадедушки и так далее. Возраст самых старых захоронений датируется средневековьем, начиная примерно с XII – XIV веков. Установлены специальные указательные таблички, на которых обозначено, что здесь найдены останки людей – для оповещения, чтобы не ходили «по костям». Найденный во время работ биологический материал разновременной, относится к разным эпохам, передан на захоронение. Есть сведения, что в 30-е годы, когда был голод, люди приходили именно сюда, к мавзолею Карахана, умирать, и здесь же их хоронили. Уже тогда мавзолей Карахана считался святым, намоленным, местом.

Кстати, очень много археологических находок было найдено и при строительстве Центрального стадиона, который расположен буквально через дорогу от мавзолея Карахана. Там находили и захоронения, и различные артефакты раннеисламского периода XII – XIV веков.

- Что еще планируется сделать на территории мавзолея?

- Что касается сквера возле мавзолея Карахана, то наша задача, прежде всего, обеспечить максимальную видимость в этом «зеленом уголке» нашего города, наподобие того, как это сделано в нашем таразском парке имени Кайрата Рыскулбекова. С какой точки ни посмотреть – там везде всё видно, всё просматривается, нет дремучих зарослей, выглядит цивилизованно.

Фасад мавзолея Карахана будет облицован керамической плиткой. Со стороны проходящей вдоль мавзолея аллеи будут фонтаны, газоны, зелень. Ежегодно нам оказывает спонсорскую помощь жамбылская фирма, занимающаяся озеленением. Только в прошлом году они предоставили пять тысяч петуний, герани, других цветов для высадки возле наших знаменитых мавзолеев Карахана и Айша-биби. Кроме того, 350 кустов роз было закуплено в Шымкенте.

Отрадно, что студенты исторических факультетов жамбылских вузов, которые по меморандуму проходят у нас практику, принимают участие и в субботниках по озеленению и благоустройству наших исторических объектов, помогают высаживать цветы и деревья.

Еще один спонсор из Тараза, глубоко верующий человек, безвозмездно построил на территории мавзолея Карахана здание для омовений, с душевыми кабинками и теплыми полами. Подобные комнаты омовения обычно устраивают для паломников, посещающих святые места, каковым и является мавзолей Карахана. Этот же предприниматель планирует в этом году выложить тротуар, ведущий к мавзолею Карахана, шлифованными мраморными плитами. Имеющееся там покрытие уже не соответствует уровню этого исторического объекта.

– Будет ли благоустраиваться и знаменитый мавзолей Айша-биби?

- Хочу отметить, что и мавзолей Айша-биби в селе Аса Жамбылского района, в 18-ти километрах от Тараза, также будем озеленять и благоустраивать. Ведь это «жемчужина средневекового зодчества», а связанная с этим мавзолеем легенда о хане Карахане и красавице Айше-биби известна каждому жамбылцу. Приезжают в мавзолей Айша-биби и государственные деятели, и съемочные группы, туристы. Много паломников прибывают из разных уголков нашей страны, из других стран за благословением в семейной жизни и дарованием потомства. Что касается благоустройства, то мы уже пригласили специалистов для организации ландшафтного дизайна территории этого мавзолея, для озеленения – чтобы, начиная с весны, всё там цвело.

В Министерстве культуры одобрили наши проекты по благоустройству. Необходимо привлекать туристов в такие сакральные исторические места. Наша цель – пропагандировать, популяризировать наши музеи, наши исторические сакральные объекты в рамках программы «Рухани жаңғыру» и программной статьи «Семь граней Великой степи», - рассказал директор Республиканского историко-культурного заповедника-музея «Памятники древнего Тараза» Нурлан Быкыбаев.

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Напомним, находящийся в Жамбылской области мавзолей Айша-биби является единственным облицованным резной терракотой архитектурным памятником в Казахстане и Средней Азии, и внесен в список особо ценных историко-архитектурных памятников человечества. Датируется мавзолей-усыпальница XI – XII веками.

Мавзолей Айша-биби неразрывно связан с другим значимым памятником среднеазиатской архитектуры – усыпальницей хана Карахана в Таразе, воздвигнутым позже и таким образом, что, по замыслу авторов сооружений, можно было, находясь возле одного мавзолея, увидеть другой. Действительно, в те времена, когда на пространстве между этими сооружениями была чистая степь, эти два мавзолея могли «видеть» друг друга. Народные предания, связанные с мавзолеями Карахана и Айши-биби создают вокруг этих исторических памятников ореол таинственности и притягательности.

После нескольких веков запустения, в 30-е годы XIX века люди стали селиться на территории города, близ находившейся здесь могилы легендарного хана Карахана, прозванного «Аулие-Ата», ища защиты и покровительства у святого, по имени которого и назвали город в 1864 году. Со временем эти гениальные творения древних зодчих – мавзолеи Карахана и Айша-биби стали сакральными объектами. Кроме того, вошли в список исторических и культурных памятников Казахской ССР республиканского значения и взяты под охрану государства как объекты «Памятники древнего Тараза».

На территории Жамбылской области имеется более тысячи памятников истории и культуры. В их числе 844 памятника археологии, 111 - истории, 97 - архитектуры, 28 - монументального искусства. Пять исторических объектов Жамбылской области включены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО - городища Актобе (Степнинское), Кулан, Орнек, Костобе, а также дворцовый комплекс Акыртас.

В числе находящихся на территории Жамбылской области бесценных памятников минувшей истории называют городище Атлах, место крупнейшего сражения между арабами и китайцами, а также городища Аклахум, Нижний Барысхан. Привлекают туристов живописные урочища Карасай, Тамдысай и Бота-Майнак с петроглифами, а также наскальные изображения урочища Маймак в Жуалынском районе. Главным приоритетом развития туризма в регионе сегодня является проект археологического парка «Древний Тараз» - исторический памятник республиканского значения. Здесь продолжаются полномасштабные археологические раскопки и научные исследования городища древнего Тараза, бывшего важным звеном на Великом Шелковом пути. На исходе минувшего года в Таразе открылся этнокультурный комплекс «Шахристан» - крупнейший в Казахстане туристический центр, объединивший археологический комплекс «Древний Тараз». Кроме того, на территории древнего исторического памятника Тектурмас создан этно-исторический комплекс, возведен памятник «Аулие-Ата» - Карахан, открытие которого было приурочено к празднованию 80-летия Жамбылской области.