Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Сквер в честь Королевы Елизаветы II торжественно открыли в Астане

    18 Марта 2023, 17:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане с участием министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли состоялось открытие сквера в честь британской королевы Елизаветы II, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сквер имени Елизаветы II находится по проспекту Кабанбай батыра в столице.

    «За время своего 70-летнего правления, самого долгого в истории Соединенного Королевства, Ее Величество запомнилась как выдающийся лидер, мудрый правитель, символ единства и стойкости британского народа. Ее честь, достоинство и невероятные достижения продолжают вдохновлять миллионы людей во всем мире. В Казахстане Королева Елизавета ІІ пользовалась заслуженной любовью и уважением. Решение о присвоении имени Ее Величества одному из скверов нашей столицы было принято лично Президентом нашей страны Касым-Жомартом Токаевым и приурочено к ее платиновому юбилею. Сегодня мы имеем честь официально открыть этот сквер для жителей и гостей Астаны. К сожалению, сама Королева Елизавета ІІ не успела побывать в Казахстане, но мы надеемся, что Король Чарльз III и другие члены королевской семьи навестят наши просторы», - сказал в своем выступлении заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко.

    Замминистра подчеркнул, что сотрудничество с Великобританией занимает приоритетное место во внешней политике Казахстана. За более чем 30 лет дипломатических отношений между нашими странами достигнут высокий уровень стратегического партнерства в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной областях.

    «Уверен что Ваш визит, уважаемый господин министр, и открытие в Астане сквера имени Королевы Елизаветы ІІ придадут мощный импульс дальнейшему всестороннему развитию казахстанско-британских отношений», - отметил Р. Василенко.

    Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли прибыл в Астану. В рамках своего визита Джеймс Клеверли встретился с заместителем министра иностранных дел Казахстана Романом Василенко.

    Позже стало известно, что министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли принял Глава государства Касым-Жомарт Токаев, а также Премьер-Министр РК Алихан Смаилов.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    МИД РК Астана Великобритания
    Новости по теме
    Новости по теме
    Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    Посол Казахстана вручила верительные грамоты Князю Монако
    Информацию о переносе могилы Мустафы Шокая в Берлине опровергли в МИД
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
    5 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта