Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.89 eur/kzt 463.92

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 66.24
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Сквер в центральном парке Астаны назовут в честь британской королевы Елизаветы II

    20 Сентября 2022, 12:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Одному из скверов города Астаны присвоят имя королевы Великобритании Елизаветы II, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее сообщалось, что председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев, принявший участие в церемонии государственных похорон королевы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизаветы II, во время беседы с королем Чарльзом III проинформировал, что по решению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в ближайшее время один из скверов в центральном парке Астаны будет назван в честь королевы Елизаветы II.

    В июне этого года во время заседания столичного маслихата стало известно, что имя ушедшей из жизни королевы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизаветы II предлагалось присвоить безымянному скверу между комплексом «Салтанат сарайы» и отелем The St. Regis Astana.

    18 сентября Спикер Сената принял участие в церемонии посещения гроба королевы в Вестминстерском холле и оставил запись в официальной книге соболезнований от имени Республики Казахстан.

    Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования королю Чарльзу III, где от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования, слова поддержки и сочувствия королю, королевской семье и всем британцам. Глава государства также посетил Посольство Великобритании в Казахстане и оставил запись в книге соболезнований.

    8 сентября королева Великобритании Елизавета II ушла из жизни в возрасте 96 лет в замке Балморал в кругу семьи.

    Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет, после смерти своего отца — короля Георга VI. В этом году исполнилось 70 лет с момента восшествия британской королевы на престол.

    Фото: instagram.com/buckinghampalaceroyal

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Астана Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Фестиваль футбола в честь Дня Республики проведут в Астане
    Астана вошла в состав Всемирной организации «Объединенные города и местные власти»
    «Барыс» объявил состав на матч КХЛ с «Торпедо»
    Проект ЛРТ не передавали в МИИР
    Популярное
    1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
    2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
    3 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
    4 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК
    5 Передать земли вдоль республиканских автодорог «КазАвтоЖол» предлагают в МИИР РК
    Новости партнеров