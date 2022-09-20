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Сквер в центральном парке Астаны назовут в честь британской королевы Елизаветы II
20 Сентября 2022, 12:43

Сквер в центральном парке Астаны назовут в честь британской королевы Елизаветы II

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Одному из скверов города Астаны присвоят имя королевы Великобритании Елизаветы II, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев, принявший участие в церемонии государственных похорон королевы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизаветы II, во время беседы с королем Чарльзом III проинформировал, что по решению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в ближайшее время один из скверов в центральном парке Астаны будет назван в честь королевы Елизаветы II.

В июне этого года во время заседания столичного маслихата стало известно, что имя ушедшей из жизни королевы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизаветы II предлагалось присвоить безымянному скверу между комплексом «Салтанат сарайы» и отелем The St. Regis Astana.

18 сентября Спикер Сената принял участие в церемонии посещения гроба королевы в Вестминстерском холле и оставил запись в официальной книге соболезнований от имени Республики Казахстан.

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования королю Чарльзу III, где от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования, слова поддержки и сочувствия королю, королевской семье и всем британцам. Глава государства также посетил Посольство Великобритании в Казахстане и оставил запись в книге соболезнований.

8 сентября королева Великобритании Елизавета II ушла из жизни в возрасте 96 лет в замке Балморал в кругу семьи.

Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет, после смерти своего отца — короля Георга VI. В этом году исполнилось 70 лет с момента восшествия британской королевы на престол.

Фото: instagram.com/buckinghampalaceroyal


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