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    Сквер спасателей появился в Нур-Султане

    5 Июля 2021, 12:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня столицы и 30-летия Независимости в Нур-Султане открыли сквер спасателей, передает МИА «Казинформ».

    «Территория сквера «Құтқарушылар саябағы» поделена на детскую и взрослую зоны, расположена паркур-площадка для разных возрастных категорий для поддержания темы экстрим-спорта, включая полосы препятствий. Также есть зона тихого отдыха горожан, установлена доска почета для отличников службы гражданской защиты, со стороны моста нарисован «Public art». Также на территории установлена специальная пожарная машина АЦ-30 МАЗ 205, 1964 года выпуска. К слову, этот автомобиль был показан в фильме о Елбасы», - сообщила в Instagram пресс-служба городского акимата.

    Сквер «Құтқарушылар саябағы» расположен на пересечении улиц А. Янушкевича и А. Пушкина. Как отметили в акимате, сквер благоустроен в честь героев, в работе которых всегда есть место героизму – это пожарные-спасатели, а также сотрудники, погибшие при исполнении служебных обязанностей.

    Сегодня в церемонии открытия сквера «Құтқарушылар саябағы» приняли участие аким столицы Алтай Кульгинов, министр по ЧС РК Юрий Ильин, руководство и личный состав столичного гарнизона Департамента по ЧС, ветераны органов гражданской защиты, родственники погибших героев во время тушения пожара и т.д.

    «На территории общественного пространства высадили порядка 150 деревьев. Территория будет ещё совершенствоваться, дополняться. Для нас важно создавать места, где горожане смогут с пользой для здоровья проводить свой досуг. В текущем году мы построим 150 дворов и 40 общественных пространств (парки, скверы, бульвары). В общей сложности почти 70 дворов и общественных пространств вот уже завершили. По поручению Главы государства при благоустройстве уделяем особое внимание озеленению», - сказал на открытии аким столицы Алтай Кульгинов.

    Напомним, рядом с новым сквером под мостом (ЕНУ им. Л.Н.Гумилева) в прошлом году было благоустроено подмостовое пространство, где расположены скейт-площадка, баскетбольная площадка, workout-зоны и т.д.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана День столицы
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