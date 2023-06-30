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    Сквер между ТРЦ «Керуен» и ЖК «Северное сияние» пообещал построить аким Астаны

    30 Июня 2023, 13:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На территории между торгово-развлекательным центром «Керуен» и жилым комплексом «Северное сияние» в Астане будет построен сквер. Об этом сообщил аким столицы Женис Касымбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Участок земли – территория между «Керуеном» и «Северным сиянием» – действительно перспективный участок. Там никаких планов по строительству зданий и сооружений нет. Зимой горсовет принял решение, что там будет рекреационная зона. Там будет сквер», - сказал он, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

    По его словам, решение по проекту детальной планировки будет оформлен в июле, а в следующем году на этом месте появится сквер.

    Несколько лет назад сообщалось, на пустующей территории будет построен торговый центр, ресторан и офисное здание. В Управлении архитектуры и градостроительства Астаны даже предоставляли эскизы проекта.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Астана Акимат
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