Сквер между ТРЦ «Керуен» и ЖК «Северное сияние» пообещал построить аким Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На территории между торгово-развлекательным центром «Керуен» и жилым комплексом «Северное сияние» в Астане будет построен сквер. Об этом сообщил аким столицы Женис Касымбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Участок земли – территория между «Керуеном» и «Северным сиянием» – действительно перспективный участок. Там никаких планов по строительству зданий и сооружений нет. Зимой горсовет принял решение, что там будет рекреационная зона. Там будет сквер», - сказал он, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, решение по проекту детальной планировки будет оформлен в июле, а в следующем году на этом месте появится сквер.

Несколько лет назад сообщалось, на пустующей территории будет построен торговый центр, ресторан и офисное здание. В Управлении архитектуры и градостроительства Астаны даже предоставляли эскизы проекта.