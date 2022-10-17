Скупщиков драгоценных камней задержали в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками УБОП задержаны скупщики драгоценных камней в Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В результате проведенной специальной операции сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции совместно с ДКНБ по Карагандинской области и подразделением специального назначения «Арлан» задержана преступная группа, занимавшаяся добычей и реализацией драгоценных камней.

Скупщики попали в поле зрения силовиков в июле и находились в оперативной разработке. Подозреваемые – четверо жителей Караганды и Павлодарской области – были задержаны в карагандинском офисе при совершении сделки по незаконной скупке драгоценных камней (аметист, моховой и майский агат, бирюза, варисцит). Цена за килограмм камней оценивалась фигурантами в 500 долларов США.

На момент задержания двое жителей Павлодарской области передавали драгоценные камни двум карагандинцам. Установлено, что камни добыты незаконным путем в степи на территории Павлодарской и Карагандинской областей. Зарегистрировано уголовное дело по ст. 334 ч. 3 УК РК «Самовольное пользование недрами, совершенное преступной группой», которое предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

В ходе обыска в офисе и по месту жительства задержанных лиц, изъято более полтонны (550 кг) драгоценных камней, 27 тыс. долларов США, свыше 3,5 млн российских рублей, 600 тыс. тенге, а также оборудование для обработки камней и боеприпасы к огнестрельному оружию.

Полицейскими в степи, на расстоянии 130 км от Караганды, обнаружен заброшенный карьер, на территории которого задержаны трое пособников задержанных ранее жителей города и изъято еще 38 кг различных драгоценных камней.

По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, проводится досудебное расследование.





Фото:polisia.kz



