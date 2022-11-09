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    Скульптуры возрастом около 2300 лет обнаружили в Тоскане

    9 Ноября 2022, 22:44

    РИМ. КАЗИНФОРМ - Итальянские археологи обнаружили в Тоскане 24 прекрасно сохранившиеся древние бронзовые статуи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

    Скульптуры нашли в районе руин древнеримских бань в коммуне Сан-Кашано-деи-Баньи, в провинции Сиена, примерно в 160 км от Рима.

    Статуи возрастом около 2300 лет изображают древнеримских богов - Гигею, Аполлона и других. Некоторые эксперты считают, что потенциально находка может «переписать историю», и существенно дополнить наши знания о Древнем Риме.

    Произведения искусства нашли непосредственно под древнеримскими термами, вместе с 6000 бронзовых, серебряных и золотых монет. Период со второго века до нашей эры до первого века нашей эры был для древней Тосканы «временем больших перемен», говорят в министерстве культуры Италии. Именно в этот период провинция из этрусской стала древнеримской.

    Джакопо Таболли, младший профессор Университета для иностранцев в Сиене, возглавляющий археологические работы, думает, что статуи могли погрузить в термальные воды в рамках какого-то ритуала. «Ты даешь что-то воде, потому что надеешься, что вода даст тебе что-то взамен», - объясняет он психологию обитателей древнего мира.

    Таболи отмечает, что так много этрусских и древнеримских статуй из бронзы и терракоты в Италии еще не находили. «Это уникально еще и потому, что большинство до сих пор обнаруженных нами статуи этого периода были терракотовыми», - добавляет ученый.

    Теперь статуи восстановят в лаборатории близлежащего города Гросетто, а затем выставят в музее Сан-Кашано-деи-Баньи.

    Массимо Осанна, глава управления государственных музеев Италии, называет находку важнейшей с 1972 года. Тогда археологи нашли бронзовых «воинов из Риаче» - пару изображавших воинов скульптур из бронзы, сделанных в 460-450 годах до н. э. «Это безусловно одна из самых значительных бронзовых находок в истории древнего Средиземноморья», - говорит он.

    Фото: www.bbc.com

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Италия Мировые новости
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