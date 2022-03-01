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    Скульптурную композицию в знак благодарности казахскому народу от корейцев установили в Актобе

    1 Марта 2022, 18:26

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актобе открыли скульптурную композицию в знак благодарности казахскому народу от корейцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Скульптурная композиция «Благодарность казахскому народу от корейцев Актюбинской области» представляет собой монумент из двух женских фигур – казашки и кореянки.

    Казашка протягивает кореянке пиалу с кумысом, как символ казахского гостеприимства, которое помогло выжить тысячам корейцев в тяжелое время депортации. За женщинами - стилизованные крылья белой птицы, держащей шаңырақ – символ дома для казахов. Общая высота композиции – 4,7 метра, ширина – 4,5 метра.

    «85 лет назад, по воле сталинского правительства, корейцы Дальнего Востока были насильственно депортированы в Казахстан. Казахский народ, который и без того был в сложном положении из-за Ашаршылыка и коллективизации, протянул руку помощи депортированным. Они разделили с переселенцами еду, одежду, кров. Приняли их как новых соседей, родных людей. Нынешнее мероприятие - это дань памяти, выражение большой благодарности великодушию казахского народа», - отметил в поздравительной речи Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея Ку Хонг-сок.

    Аким области Ондасын Уразалин выразил благодарность послу за прибытие в наш регион в честь праздника.

    «День благодарности - это особый праздник милосердия, взаимоуважения, дружбы и солидарности, который нашел отклик и поддержку у казахстанцев. Ярким событием Дня благодарности в Актюбинской области стало открытие данного монумента. Это свидетельство искренней благодарности нашему народу. Уважаемый посол, от имени жителей Актюбинского региона выражаю благодарность Вам и через Вас всему народу Республики Корея, всем корейцам!», - сказал аким области Ондасын Уразалин.

    С днем благодарности присутствующих также поздравил заместитель председателя АНК РК Марат Азильханов. Он наградил ряд членов АНК и этнокультурных объединений.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область История Казахстана АНК Память
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