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Скрывшегося с места смертельного ДТП водителя разыскивает полиция Костаная

30 Июля 2018 11:04 238
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Скрывшегося с места смертельного ДТП водителя разыскивает полиция Костаная

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Сотрудники полиции Костаная разыскивают водителя, скрывшегося с места ДТП, в котором погиб 35-летний мужчина, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД области.

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ДТП произошло 15 июля 2018 года около 01.30 часов в поселке Затобольск по улице Тәуелсіздік (Калинина) в районе стоматологии «Дента».

«В результате дорожно-транспортного происшествия погиб мужчина. Водитель с места происшествия скрылся.Полицейскими установлено, что наезд был совершен автомашиной марки «Мерседес-Бенц» темного цвета, регистрационный номер начинается на цифру «8», скорее всего после цифры 8 следует цифра «0»,- сообщили в ДВД.

В настоящее время проводится досудебное расследование по статье «Дорожно-транспортное происшествие, повлекшее смерть человека». Всем, кто владеет какой-либо информацией, полиция просит сообщать подробности ДТП по номеру 102.

 

 

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Ключевые слова: ДТП, Костанайская область,
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Автор:

Жанна Мусабаева

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