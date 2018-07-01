Скрывшегося с места смертельного ДТП водителя разыскивает полиция Костаная

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Сотрудники полиции Костаная разыскивают водителя, скрывшегося с места ДТП, в котором погиб 35-летний мужчина, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД области.

ДТП произошло 15 июля 2018 года около 01.30 часов в поселке Затобольск по улице Тәуелсіздік (Калинина) в районе стоматологии «Дента».

«В результате дорожно-транспортного происшествия погиб мужчина. Водитель с места происшествия скрылся.Полицейскими установлено, что наезд был совершен автомашиной марки «Мерседес-Бенц» темного цвета, регистрационный номер начинается на цифру «8», скорее всего после цифры 8 следует цифра «0»,- сообщили в ДВД.

В настоящее время проводится досудебное расследование по статье «Дорожно-транспортное происшествие, повлекшее смерть человека». Всем, кто владеет какой-либо информацией, полиция просит сообщать подробности ДТП по номеру 102.