Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 468.1 eur/kzt 466.27

    rub/kzt 7.89 cny/kzt 68.12
Прогноз погоды
Нур-Султан+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    Скрывавшийся за рубежом житель Темиртау задержан по подозрению в педофилии

    18 Августа 2022 12:59

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Приверженец деструктивного религиозного течения подозревается в педофилии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В результате слаженной совместной работы сотрудников МВД, департамента полиции и ДКНБ по городу Алматы и Карагандинской области 15 августа по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних задержан находившийся в республиканском розыске приверженец запрещенной в Казахстане религиозно-экстремистской организации «Таблиги Джамаат» – 51-летний житель города Темиртау.

    Злоумышленник длительное время скрывался в Турции и Кыргызстане. Для дальнейшего уголовного преследования мужчина будет передан уполномоченным органам Карагандинской области.


    #Алматы #Карагандинская область #Борьба с преступностью #МВД РК #КНБ
    Новости по теме
    Новости по теме
    Партию похищенного в январе из здания полиции огнестрельного оружия нашли в Таразе
    Семнадцатилетнего казахстанца разыскивают в Бишкеке
    Призеров Всемирных полицейских игр наградил глава МВД
    Десятилетнего мальчика на электросамокате сбила машина на пешеходном переходе в Атырау
    Популярное
    1 БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области
    2 Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
    3 Девятиклассник выдал полицейским электрошокер в Караганде
    4 Сделавшего ложное сообщение о потере ориентира в камышах нашли в Атырау
    5 20-летний парень погиб на стройке в Нур-Султане
    Новости партнеров