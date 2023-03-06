Скрывавшегося за убийство более 25 лет казахстанца задержали за рубежом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С начала текущего года силами полиции разыскано и задержано 416 преступников. Среди них четверо совершили убийства, 24 – причастны к разбойным нападениям и грабежам. Об этом сообщил старший оперуполномоченный по особо важным делам департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел РК Куаныш Ибрашев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил Куаныш Ибрашев, если преступник скрывается за пределами Казахстана, то он объявляется в межгосударственный и международный розыск. Их дальнейший поиск осуществляется во взаимодействии с правоохранительными органами государств-участников Содружества независимых государств, а также организацией международной уголовной полиции Интерпола, в которую входят 195 стран.

«На сегодня за пределами Казахстана задержано и установлено 15 уголовных преступников, в том числе один скрывавшийся более 25 лет от органов правосудия за совершение убийства женщины», - уточнил спикер во время онлайн-брифинга.

Ранее сообщалось, что за последнюю неделю в Казахстане совершено 3 тысячи преступлений. «По горячим следам» раскрыто 7 убийств, 4 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 1 разбой, 31 грабеж, 435 краж чужого имущества.



