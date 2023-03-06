Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    Скрывавшегося за убийство более 25 лет казахстанца задержали за рубежом

    6 Марта 2023, 14:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С начала текущего года силами полиции разыскано и задержано 416 преступников. Среди них четверо совершили убийства, 24 – причастны к разбойным нападениям и грабежам. Об этом сообщил старший оперуполномоченный по особо важным делам департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел РК Куаныш Ибрашев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметил Куаныш Ибрашев, если преступник скрывается за пределами Казахстана, то он объявляется в межгосударственный и международный розыск. Их дальнейший поиск осуществляется во взаимодействии с правоохранительными органами государств-участников Содружества независимых государств, а также организацией международной уголовной полиции Интерпола, в которую входят 195 стран.

    «На сегодня за пределами Казахстана задержано и установлено 15 уголовных преступников, в том числе один скрывавшийся более 25 лет от органов правосудия за совершение убийства женщины», - уточнил спикер во время онлайн-брифинга.

    Ранее сообщалось, что за последнюю неделю в Казахстане совершено 3 тысячи преступлений. «По горячим следам» раскрыто 7 убийств, 4 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 1 разбой, 31 грабеж, 435 краж чужого имущества.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Борьба с преступностью МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Подозреваемого в торговле наркотиков задержали в Талдыкоргане
    Свыше 20 тонн дикорастущей конопли сожгли в Жамбылской области
    На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау
    Незаконную деятельность 7 игровых точек пресекли в Туркестанской области
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
    3 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    4 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    5 Члены Национального курултая встретились в Туркестане