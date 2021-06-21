Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    Скрывавшегося семь лет насильника задержали в Шымкенте

    21 Июня 2021, 17:17

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции задержан скрывавшийся от правосудия подозреваемый в групповом изнасиловании. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

    «Ранее полицией были задержаны и привлечены к уголовной ответственности трое его подельников, которые в марте 2014 года в п. Игилик города Шымкента в салоне автомашины «Москвич-412» изнасиловали 23-летнюю знакомую. На розыск преступника был ориентирован личный состав департаментов полиции городов и областей республики. Для установления местонахождения и задержания подозреваемого были опрошены соседи и родственники, близкие друзья и знакомые. Проверены адреса, по которым он мог скрываться. Скрывшийся от органов следствия был объявлен в межгосударственный, а затем и в международный розыск. Были направлены ориентировки в страны возможного его появления - МВД Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Российской Федерации. Установлено что до совершения преступления подозреваемый несколько раз выезжал на территорию России, в этой связи казахстанские сыщики выезжали в командировку в соседнюю страну. Тем не менее, после 7 лет поиска оперативные сотрудники полиции смогли установить местонахождение беглеца и задержать его в городе Шымкенте, возле торгового центра «Эврика», - рассказали в пресс-службе МВД.

    Как пояснил задержанный, будучи в «бегах», он перестал общаться с родственниками и друзьями, проживал на съемных квартирах в разных городах и занимался ремонтом квартир и домов.

    Чтобы его не опознали, он постоянно носил капюшон, кепку, темные очки, отрастил усы и бороду, не посещал людные и общественные места.

    Задержанный арестован и водворен в изолятор временного содержания департамента полиции Шымкента.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Борьба с преступностью Шымкент
    Новости по теме
    Новости по теме
    Жителя Арыси подозревают в приставании к несовершеннолетней
    Организаторов финансовой пирамиды установили в Жезказгане
    За приставание к несовершеннолетней костанаец арестован на 10 суток
    Разыскиваемого за изнасилование гражданина Германии задержали в Астане
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз