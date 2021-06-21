Скрывавшегося семь лет насильника задержали в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции задержан скрывавшийся от правосудия подозреваемый в групповом изнасиловании. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

«Ранее полицией были задержаны и привлечены к уголовной ответственности трое его подельников, которые в марте 2014 года в п. Игилик города Шымкента в салоне автомашины «Москвич-412» изнасиловали 23-летнюю знакомую. На розыск преступника был ориентирован личный состав департаментов полиции городов и областей республики. Для установления местонахождения и задержания подозреваемого были опрошены соседи и родственники, близкие друзья и знакомые. Проверены адреса, по которым он мог скрываться. Скрывшийся от органов следствия был объявлен в межгосударственный, а затем и в международный розыск. Были направлены ориентировки в страны возможного его появления - МВД Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Российской Федерации. Установлено что до совершения преступления подозреваемый несколько раз выезжал на территорию России, в этой связи казахстанские сыщики выезжали в командировку в соседнюю страну. Тем не менее, после 7 лет поиска оперативные сотрудники полиции смогли установить местонахождение беглеца и задержать его в городе Шымкенте, возле торгового центра «Эврика», - рассказали в пресс-службе МВД.

Как пояснил задержанный, будучи в «бегах», он перестал общаться с родственниками и друзьями, проживал на съемных квартирах в разных городах и занимался ремонтом квартир и домов.

Чтобы его не опознали, он постоянно носил капюшон, кепку, темные очки, отрастил усы и бороду, не посещал людные и общественные места.

Задержанный арестован и водворен в изолятор временного содержания департамента полиции Шымкента.