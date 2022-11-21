Скрипачка Шынар Нагимова из Атырау покорила Лос-Анджелес

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская скрипачка Шынар Нагимова родилась в Атырау. С самого детства она отличалась от сверстников, самостоятельно уделяя все свое время учебе в школе и музыке. К 20 годам она окончила топовые американские музыкальные учебные заведения (Lane Community College, Santa Monica College) и получила множество наград на национальном и международном уровнях. О своем пути и планах на будущее Шынар Нагимова рассказала в интервью корреспонденту МИА «Казинформ».

- Шынар, расскажите, каким было Ваше детство и когда в нем появилась скрипка?

- Я играю на скрипке с 5 лет. В детстве среди моих сверстников во дворе и в школе не было музыкантов. Это было редкостью, чтобы ребенок утро проводил в школе, а вторую половину дня – в музыкальной школе. Родители еще в раннем детстве привили мне ответственность за себя. Они много работали, но всегда меня поддерживали, за что я им безмерно благодарна. Они отправили меня учиться в Америку и помогали мне все это время. Особую роль в моем детстве сыграл мой дедушка, он был тогда моим единственным другом.

В 6 лет меня впечатляли уличные артисты и живые статуи, я хотела быть похожей на них. Теперь мои амбиции шире, но желание выступать осталось. Сейчас я уделяю много времени созданию аранжировок.

- Шынар, Вы не только играете на скрипке, но и создаете аранжировки музыкальных произведений. Какие из них Вы считаете наиболее успешными?

- Весомым вкладом в индустрию я бы назвала созданные мной аранжировки к таким музыкальным произведениям, как «Времена года в Буэнос-Айресе» и «Либертанго» А.Пьяцолла, «Времена года. Гроза», А.Вивальди, «Детство» А.Енсепова, «Отан Ана» Б.Шукенова, и другие произведения. Всего их больше 30.

- Какая Ваша последняя работа по созданию аранжировок?

- Это аранжировка к циклу «Времена года в Буэнос-Айресе» аргентинского композитора Астора Пьяцоллы. Мое аранжирование отражает мою персону, то, как я вижу этот мир. Через это произведение я хотела описать человеческую бурю эмоций в 7 минутах.

- Вы занимали первые места на конкурсах в Лос-Анджелесе, Атырау, Москве, Вене, Астане, Дубае, Льорет-де-Мар. Победа в каком из них для Вас наиболее значимая?

- Думаю, это победа на конкурсе CalASTA Los Angeles Solo Competition. Это значимое соревнование для музыкальных школ в США. Оно проводится с 1946 года Американской ассоциацией учителей струнных инструментов (ASTA). В конкурсе участвуют только те музыканты, чьи преподаватели состоят в организации. ASTA дает доступ к профессиональному образованию, управляет центром карьеры и предоставляет доступ к сообществу струнных инструментов.

- Какое значение имеет это достижение для Вас, как для музыканта?

- Несомненно, оно сыграло большую роль в том, что я выступала на многих концертах Santa Monica College и была важным звеном в школе как музыкант. Меня часто звали играть на разные концерты и после окончания учебы. Сейчас по приглашению нового дирижера Мерседес Хуан Музотто, я играю в SMC Symphony Orchestra ассистентом концертмейстера в первой скрипке.

- Каково это получать предложение на роль первой скрипки в симфоническом оркестре?

- Это несомненно изумительный опыт для любого скрипача - играть в симфоническом оркестре, в большом коллективе, особенно в качестве первой скрипки и играть основную мелодию оркестровой музыки. Первой скрипкой я была во многих симфонических оркестрах, в том числе Eastern Sierra Symphony, Riverside Chamber Symphony, Santa Monica Symphony. Эти выступления прекрасный опыт для меня как для профессиональной скрипачки. Плюс, в профессиональном оркестре должность первого скрипача обычно оплачивается выше.

- В 17 лет Вы дали сольный концерт. Расскажите о нем подробнее…

- Да, это было в Атырау в 2017 году. Концерт состоял из трех частей: звучала классическая, ансамблевая и эстрадная музыка. Основной целью концерта было не просто познакомить зрителей с моим творчеством, но и с современным искусством Казахстана. На концерте выступили приглашенные артисты и ансамбли, лучшие в городе.

Концерт посетили более 300 человек. В том числе представители акимата Атырауской области, композитор Ренат Гайсин, известная домбристка Айгуль Улкенбаева, а также гости из США, Великобритании, Австралии и России. Спонсорами были директор музыкального колледжа Гульнар Садуахасова и областной акимат. Его освещали местные СМИ.

- Какой еще концерт Вы бы назвали важной частью в Вашей карьере?

- Я участвовала в ежегодном общественном фестивале Broad Fest по приглашению директора музыкального факультета Santa Monica College профессора Джеймса Чизмана. Попасть в качестве артиста без приглашения на этот концерт практически невозможно. Это приглашение для меня означает признание моего уровня игры и умения выступать перед широкой публикой.

- Какие у Вас планы на будущее?

- Я планирую продолжать играть в симфонических оркестрах, а также создавать аранжировки. В дальнейшем я бы хотела серьезно заняться композиторством – это высочайшая ступенька для каждого музыканта.



