Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 455 eur/kzt 492.13

    rub/kzt 5.94 cny/kzt 66.11
Прогноз погоды
Астана+4+6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Скрининг на вирусные гепатиты проводят в Астане

    13 Марта 2023, 22:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане реализуется пилотная программа по скринингу лиц старше 18 лет на вирусные гепатиты В и С (10 000 человек), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

    Инициатором проекта выступает фонд Центра анализа заболеваний (CDAF). Координатором в Казахстане является Национальный научный онкологический центр.

    Целевая группа – это 10 000 человек старше 18 лет – участники ОСМС (в каждой поликлинике пройдут тесты по 2000 человек). Проект рассчитан на 3 месяца.

    На сегодняшний день уже определены участники проекта: 5 организаций ПМСП Астаны (городские поликлиники № 4, 5, 7, 9, 10). Разработан маршрут участника пилотного проекта в каждой поликлинике.

    Во многих случаях пациент остаётся в неведении относительно того, что он представляет опасность для окружающих, поскольку у подавляющего большинства острый вирусный гепатит С протекает в бессимптомной форме, а больные хроническим гепатитом и вовсе в течение многих лет чувствуют себя совершенно здоровыми.

    По данным ВОЗ, во всем мире болеют хроническим гепатитом С около 150-170 миллионов человек. Приблизительно у 10-15% людей заболевание переходит в цирроз печени и, возможно, рак. Ежегодно от цирроза печени и рака, связанных с гепатитом С, умирают около 350-500 тысяч человек.

    Ключевым фактором в успешном лечении заболевания является его ранняя диагностика. Благодаря использованию современных фармакологических препаратов более 95% пациентов с гепатитом С полностью выздоравливают.

    В Министерстве здравоохранения РК сообщили, что пилотный проект стартовал 20 февраля, в последующем реализация программы предполагается уже на национальном уровне.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана Здравоохранение Здоровье
    Новости по теме
    Новости по теме
    12 реабилитационных центров построят в Казахстане
    Уникальную операцию «хрустальному» ребенку провели в Алматы
    Как будет функционировать новый реабилитационный центр для детей-инвалидов в Костанае
    Около 7 тысяч воспитанников кокшетауских детсадов остались без медицинского профосмотра
    Популярное
    1 Кайрат Боранбаев выступил с последним словом в суде
    2 Землю в Алматы и миллиарды тенге конфискуют у Кайрата Боранбаева
    3 Экс-аким Кентау Рашид Аюпов находится в СИЗО в Астане
    4 Шторм ожидается в большинстве регионов страны
    5 КНБ задержал участников международного наркосиндиката
    Новости партнеров