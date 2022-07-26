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    Скота для обеспечения внутренней потребности в РК достаточно – Минсельхоз

    26 Июля 2022, 15:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 июля текущего года поголовье КРС составляет 9,9 млн голов. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерством сельского хозяйства предложено введение квотирования экспорта КРС и МРС. Отмечу, что, по данным статистики, по состоянию на 1 июля текущего года поголовье КРС составляет 9,9 млн голов, из них коров - 4,5 млн голов, приплод текущего года - 3,1 млн голов. Остальное поголовье в количестве 2,3 млн голов составляют быки-производители, нетели, телки и бычки предыдущих годов», - сказал Ербол Карашукеев.

    Вместе с тем, как отметил глава МСХ, на сегодняшний день по данным ИСЖ поголовье бычков в возрасте с 12 месяцев до 2 лет составляет 675 тыс. голов, баранчиков - 1,1 млн голов.

    «В целях поддержки и повышения доходов фермеров предлагалось установление квоты в размере 30 тыс. голов на экспорт бычков, что составляет всего 4,4% от поголовья бычков и 60 тыс. голов баранчиков, что составляет 5% от поголовья баранчиков. Оставшиеся 95% бычков и баранчиков достаточны для обеспечения внутренней потребности и загрузки мясоперерабатывающих предприятий», - пояснил Ербол Карашукеев.

    Министр добавил, что при этом МВК по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях не поддержано предложение МСХ РК по квотированию сельхозживотных и принято решение о пролонгации запрета на вывоз КРС и МРС.

    «Хотелось бы еще раз отметить отсутствие дефицита продовольственных товаров на внутреннем рынке и наличие необходимых для покрытия потребности населения запасов продовольствия. Вопрос продбезопасности находится на постоянном контроле министерства», - заключил Ербол Карашукеев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минсельхоз Экономика Сельское хозяйство
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