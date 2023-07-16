Скот сгорел при пожаре в Экибастузе

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ – Погибло 16 голов мелкого рогатого скота. Множество овец получили ожоги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Pavlodarnews.kz.

За два дня Экибастузский гарнизон ДЧС области 10 раз выезжал на тушение возгораний.

В департаменте по ЧС сообщили, что 13 июля в 09:25 поступило сообщение, что горит сухая трава в стороне села Маргулан. На место направились службы пожаротушения, добровольные пожарные формирования и местные исполнительные органы. Полностью ликвидировать пожар удалось 14 июля в 07:35. Работу огнеборцев осложнял сильный порывистый ветер в степи.

«14 июля в ходе проверки выявлено, что в результате степного возгорания частично сгорел мелкий рогатый скот КХ «Куаныш» в селе Маргулан, множество овец получили ожоги», – рассказали в ведомстве.

Напомним, министр по ЧС Сырым Шарипханов находится в оперативном штабе на месте пожара в лесном хозяйстве «Ертiс орманы». Площадь лесного пожара превысила 800 га. На помощь в ликвидации возгорания прибыли два борта из Семея. На горящий лес сбросили более 60 кубометров воды. Пожар локализовали в 14:00 16 июля.