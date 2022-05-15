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    Скот помечают специальными бирками в Мангистауской области

    15 Мая 2022, 04:04

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В четырех крестьянских хозяйствах Бейнеуского района Мангистауской области ведется работа по биркованию скота, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В настоящее время более 50% домашних животных обзавелись бирками с порядковыми номерами, сообщили в областном управлении сельского хозяйства.

    С начала года проведена идентификация 534 коров, 1 002 верблюдов, 1 074 лошадей и 3 179 голов мелкого рогатого скота.

    «Всего в функционале «Зеленый коридор-2» зарегистрировано 16 458 голов скота. А именно 769 голов крупного рогатого скота, 5 859 голов мелкого рогатого скота, 8 052 лошади и 1 778 верблюдов», – сообщил временно исполняющий обязанности руководителя Бейнеуского районного отдела предпринимательства, сельского хозяйства Бердигали Туйешиев.

    По его словам, из выделенных государством 2,1 млрд тенге в связи с засухой единовременную помощь в размере 252,2 млн тенге получили 167 крестьянских хозяйств и 2 304 личных подсобных хозяйства.

    Всего, по данным райотдела, к бюджетной заявке на единовременную помощь был составлен сводный акт на сумму 102 млн тенге, который передан в управление сельского хозяйства области. В настоящее время деньги полностью освоены. Развитие сферы сельского хозяйства будет продолжено.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Сельское хозяйство Мангистауская область Животные
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