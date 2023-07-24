Скоростные автобусы могут курсировать в будущем между Астаной и Косшы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Между Астаной и Косшы может появиться отдельная полоса для общественного транспорта. Об этом в ответе на запрос редакции сообщил заместитель руководителя управления архитектуры и градостроительства, земельных отношений Астаны Аян Смагулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается железнодорожного сообщения между городами Косшы и Астаной, то в Генплане предусмотрена пневмотранспортная сеть для сообщения между городами Астана и Косшы. Она может быть организована в отдельной полосе», — говорится в ответе управления.

Однако Аян Смагулов говорит, что в будущем между двумя городами может курсировать скоростной автобус (BRT).

«Решение об организации скоростного автобусного сообщения или железнодорожного транспорта может быть принято при проведении соответствующего ТЭО, определяющего параметры пассажиропотока, превышающие грузоподъемность пневмоколесного транспортного средства», - пишет замглавы ведомства.

Ранее заместитель руководителя управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Астаны Аян Смагулов, отвечая на запрос редакции, заявил, что границы столицы не изменятся.

Также он рассказал о том, как будут регулировать миграцию из регионов в Астану.