Скоростной поезд запустили между Жезказганом и Алматы

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - В Улытауской области запустили скоростной поезд Жезказган-Алматы. Благодаря этому жезказганцы смогут добираться до южной столицы на 7 часов быстрее, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня из Жезказгана отправился первый рейс скоростного поезда «Тальго» по маршруту «Жезказган-Алматы». Благодаря этому поездка сократилась на 7 часов. Общее время в пути теперь составляет 19 часов, вместо 27, как это было на обычном поезде.

Пос словам рукводителей города, рейс ранее курсировал до Алматы. Однако маршрут был на некоторое время приостановлен. И сегодня вновь возобновился, но уже с новыми составами и более комфортными условиями.

«В туристической сфере Улытауская область имеет большой потенциал по логистике с большими городами. Этому свидетельствует сегодняшнее открытие маршрута «Жезказган-Алматы». Как вы знаете, мы также увеличиваем и количество авиарейсов. Все это будет способствовать потоку гостей в Улытаускую область из больших городов нашей республики», - сказал первый заместитель акима Улытауской области Аман Барикенов.

Скоростной поезд «Алматы-Жезказган» состоит из 22 вагонов. Из них 12 – 4-х местные купе, 6 – 2-х местные люксы. Цена билетов начинается от 9500 тенге. За 15 тысяч тенге можно купить место в люксе. Кроме того, есть специально оборудованное купе для пассажиров с ограниченными возможностями. При предъявлении свидетельства, подтверждающего инвалидность, билет продается с 90-процентной скидкой.

Согласно расписанию, скоростной поезд отправляется из Алматы по нечетным дням, из Жезказгана по четным дням. Остановки предполагаются на железнодорожных станциях Кызылжар, Жанаарка и Жезказган в Улытауской области. Компания «Пассажирские перевозки» намерена до конца месяца запустить еще один скоростной поезд из Жезказгана. На этот раз в город Нур-Султан.