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    Скоростной поезд сошел с рельсов в Португалии, есть жертвы

    1 Августа 2020, 03:04

    ЛИССАБОН. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере два человека стали жертвами железнодорожной катастрофы в Португалии. Возле городка Соре на западе страны сошел с рельсов междугородный экспресс, следовавший из Лиссабона в Порту. Локомотив на большой скорости столкнулся с дрезиной, которая проводила работы на путях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    В вагонах находились более 200 пассажиров. 7 человек - в тяжёлом состоянии, включая машиниста: спасателям понадобилось несколько часов, чтобы достать его из искорёженной кабины. Двое погибших — бригада, работавшая на дрезине. Несколько десятков пассажиров получили лёгкие ранения.

    Причину трагедии следователям ещё предстоит выяснить.

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    ДТП Происшествия Транспорт Евросоюз
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