Скорость электросамокатов ограничили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Для всех необученных пользователей скорость езды на самокате будет ограничена до 20 км в час, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По самокатам решение уже принято в городе. Мы более-менее начали порядок наводить. Ждем окончательного принятия закона, изменения и дополнения в закон будут приняты осенью этого года. На уровне города мы подписали меморандум со всеми подрядчиками, они уже из парковых зон ушли. Сейчас мы формируем специальные парковочные места для больших трех операторов. Ограничили допуск для тех, кто может ездить на самокатах. Потому что основными нарушителями являются молодые жители города, которые не соблюдают правила. Надеемся, что до конца августа, когда мы в рамках меморандума все до конца доведем, дисциплина будет гораздо лучше. Нужен закон. Пока закон не появится, мы решаем этот вопрос внутренними силами нашего города», - сказал аким Алматы Ерболат Досаев.

Руководитель управления городской мобильности Гани Мырзаханов добавил, что скорость электросамокатов шеринговых компаний на сегодня ограничена до 25 км в час.

«Этой скоростью могут передвигаться только те, кто прошел обучение на самокатах. Это шеринговые самокаты. Для всех необученных пользователей будет 20 км в час», - отметил Гани Мырзаханов.

Ранее сообщалось, что скорость электросамокатов ограничат в Казахстане. Кроме того, акимат Алматы и операторы сервиса аренды электрических самокатов заключили меморандум. Теперь из зоны поездок электросамокатов исключат пешеходные улицы, парки, общественные места, где проводятся массовые мероприятия.



