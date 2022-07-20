Скорость движения поездов в Ташкентском метро ограничена из-за аномальной жары

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В столице Узбекистана из-за аномальной жары ограничили скорость движения поездов на отдельных участках метрополитена, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По сообщению пресс-службы Ташкентского метрополитена, установившаяся жаркая погода вызвала перегрев рельсов и стальных деталей железнодорожного полотна, температура которых может достигать +70 градусов.

«Правилами эксплуатации железных дорог установлено, что скорость движения поездов должна быть снижена при температуре рельсов выше +55 градусов. В частности, при температуре рельсов выше +60 градусов скорость движения поездов не должна превышать 40 км/ч, при +65 градусах – 25 км/ч, а при +70 градусах движение поездов запрещено», - сообщает ведомство.

В этой связи, в целях обеспечения безопасности пассажиров введено временное ограничение скорости движения поездов на участках надземной кольцевой дороги и Сергелийской ветки метрополитена.

Ранее сообщалось, что за три дня в Узбекистане из-за аномальной жары госпитализировано свыше 4 тыс. человек. В связи с повышение температуры воздуха до 47 градусов Минздрав рекомендует жителям и гостям республики не выходить на улицу в жару, если в этом нет необходимости, соблюдать диету и пить больше жидкости.



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