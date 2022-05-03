Скорость движения поездов снизили из-за угрозы заноса песком рельсов в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – По информации компании АО «НК «Қазақстан темір жолы» именно по этой причине поезд №110 Актобе-Мангистау прибыл на станцию с опозданием на 42 минуты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Скорость движения поездов ограничили до 25 км/час на разъезде №10, №14 и №15 из-за пыльной бури и угрозы заноса песком железнодорожных путей на участке Бейнеу-Мангистау.

«Вчера 30 человек расчищали рельсы от песка на этом участке. Задействовано две единицы специально оборудованной путевой техники. Очищено 3 км пути. В условиях частых пыльных бурь железнодорожниками региона ведется ежедневная работа по расчистке путей от песчаных заносов. Кроме того, на некоторых участках для защиты от заносов устанавливаются камышитовые и шпальные клетки», - сообщили в пресс-службе АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Вчера сообщалось о том, что железнодорожные рельсы замело песком в районе села Шетпе в Мангистауской области.

Скрин из видеоматериала