Скопление транспорта на казахстанско-российской границе в ЗКО прокомментировали пограничники

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вблизи пункта пропуска «Сырым», расположенного на казахстанско-российской границе в Западно-Казахстанской области, наблюдается скопление грузовых транспортных средств на выезд из Республики Казахстан в количестве более 350 автомашин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пограничную службу КНБ РК.

«Сложившаяся ситуация связана с усилением контрольных мер сопредельного государства (требованием обязательного предоставления «технологического прохода» для выявления запрещённых к провозу предметов и материалов).

Аналогичная ситуация сложилась и в районе сопредельного пункта пропуска Российской Федерации «Маштакова» (более 400 автомашин), следующих из России в Казахстан.

Водителей грузовых транспортных средств, особенно перевозящих скоропортящуюся продукцию, просим учитывать данные обстоятельства при планировании маршрутов через указанные пункты пропуска», - отметили в пограничной службе КНБ.