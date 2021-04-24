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    Скопление транспорта на казахстанско-российской границе в ЗКО прокомментировали пограничники

    24 Апреля 2021, 08:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вблизи пункта пропуска «Сырым», расположенного на казахстанско-российской границе в Западно-Казахстанской области, наблюдается скопление грузовых транспортных средств на выезд из Республики Казахстан в количестве более 350 автомашин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пограничную службу КНБ РК.

    «Сложившаяся ситуация связана с усилением контрольных мер сопредельного государства (требованием обязательного предоставления «технологического прохода» для выявления запрещённых к провозу предметов и материалов).

    Аналогичная ситуация сложилась и в районе сопредельного пункта пропуска Российской Федерации «Маштакова» (более 400 автомашин), следующих из России в Казахстан.

    Водителей грузовых транспортных средств, особенно перевозящих скоропортящуюся продукцию, просим учитывать данные обстоятельства при планировании маршрутов через указанные пункты пропуска», - отметили в пограничной службе КНБ.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Западно-Казахстанская область Транспорт Пограничники Коронавирус в РК
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