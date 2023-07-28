Скопление грузового автотранспорта фиксируется на границе Казахстана с Кыргызстаном

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – 28 июля на территории Казахстана на въезд в Кыргызстан из-за сбоя в работе АИС фиксируется скопление грузовых транспортных средств, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Пограничной службы ГКНБ КР.

По данным ведомства, начиная с 22:50 27 июля на контрольно-пропускных пунктах «Ак-Тилек-автодорожный», «Чон-Капка-автодорожный», «Чалдыбар-автодорожный», «Ак-Жол-автодорожный» по неизвестным причинам произошел сбой в работе автоматизированной информационной системы «Сводный пост» Государственной налоговой службы при МФ Кыргызской Республики, которая используется для учета товаров, ввозимых на территорию республики из стран - членов ЕАЭС.

Отмечается, что Единая система учёта внешней миграции Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики работает в штатном режиме. С водителями и грузоперевозчиками проводится разъяснительная работа.