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    Скопление грузового автотранспорта фиксируется на границе Казахстана с Кыргызстаном

    28 Июля 2023, 11:24

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – 28 июля на территории Казахстана на въезд в Кыргызстан из-за сбоя в работе АИС фиксируется скопление грузовых транспортных средств, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Пограничной службы ГКНБ КР.

    По данным ведомства, начиная с 22:50 27 июля на контрольно-пропускных пунктах «Ак-Тилек-автодорожный», «Чон-Капка-автодорожный», «Чалдыбар-автодорожный», «Ак-Жол-автодорожный» по неизвестным причинам произошел сбой в работе автоматизированной информационной системы «Сводный пост» Государственной налоговой службы при МФ Кыргызской Республики, которая используется для учета товаров, ввозимых на территорию республики из стран - членов ЕАЭС.

    Отмечается, что Единая система учёта внешней миграции Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики работает в штатном режиме. С водителями и грузоперевозчиками проводится разъяснительная работа.

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    Транспорт Кыргызстан
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