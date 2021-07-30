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    Скопление авто на казахстанско-кыргызской границе прокомментировали в Минфине РК

    30 Июля 2021, 14:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях появилась информация о скоплении грузовых автотранспортных средств на территории Кыргызской Республики перед автомобильным пунктом пропуска «Ак Тилек автодорожный» (сопредельный пункт пропуска с казахстанской стороны – «Карасу»). Ситуацию прокомментировали в Комитете государственных доходов МФ РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета.

    «По состоянию на 30 июля 2021 года количество грузовых автотранспортных средств на пункте пропуска «Карасу» со стороны Кыргызской Республики составляет 50-80 единиц, что является штатным для указанного пункта пропуска, учитывая сезон созревания плодоовощной продукции», - сообщили в КГД.

    В целом, пункты пропуска на казахстанско-кыргызской границе работают в штатном режиме, информационные системы органов государственных доходов функционируют в полном объеме.

    В среднем за сутки на территорию Республики Казахстан из Кыргызской Республики осуществляется ввоз товаров на 300-350 автотранспортных средствах.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Транспорт Минфин РК Кыргызстан
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