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    Скопление авто: что показал хронометраж на границе с Кыргызстаном

    8 Июня 2020, 14:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Хронометраж времени прохождения одного транспортного средства на АПП «Карасу» (затрачено 20-22 минут) и «Актилек-автодорожный» (13-15 минут) подтверждён обеими сторонами: Казахстаном и Кыргызстаном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Минфина РК.

    Как сообщали ранее в КГД, скопление автотранспортных средств связано с началом сезона плодоовощной продукции, возобновлением торговли с КНР и приостановлением работы 5 автомобильных пунктов пропуска в связи COVID-19.

    3 июня 2020 года на АПП «Карасу» и АПП «АкТилек-автодорожный» проведена рабочая встреча представителей Республики Казахстан и Кыргызской Республики.

    Хронометраж показал, что при прохождении двух сопредельных пунктов пропуска сканирование документов для налогового контроля РК занимает 3 минуты, что подтверждается подписанным с обеих сторон протоколом хронометража.

    Вместе с тем при проведении хронометража на АПП «Актилек-автодорожный» «кыргызские медики брали анализы у водителей на COVID-19, однако выпускали без получения результатов тестов. Тогда как, со слов водителей, до проведения хронометража их заставляли ждать результаты, что в свою очередь занимало 30-40 минут», - подчеркнули в КГД.

    Кроме того, как добавили в ведомстве, недовольство водителей Кыргызстана вызывают действия группы лиц, так называемых «толкачей», представляющих услуги прохождения без очереди, по встречной полосе на кыргызской стороне.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Кыргызстан
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