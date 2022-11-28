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    Скончался восьмой участник трагического  ДТП в Актюбинской области

    28 Ноября 2022, 17:00

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В больнице скончался 63-летний участник ДТП на трассе в Актюбинской области, в котором погибли 7 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщалось ранее 22 ноября на трассе «Актобе-Астрахань» в районе поселка Елек Мугалжарского района произошло ДТП с участием 3 автомашин.

    Как сообщил заместитель начальника УМПС ДП Айдос Кулжанов, водитель автомашины ВАЗ-2114 выехал со второстепенной дороги на главную, где совершил столкновение с автомашиной Lada Largus под управлением 43-летнего водителя. Lada от столкновения выехала на встречную полосу и столкнулась с Kia Sorrento.

    В результате ДТП водитель автомашины Lada Largus и шесть пассажиров погибли на месте происшествия.

    Трое пассажиров и водитель автомашины Kia получили телесные повреждения и были госпитализированы в Мугалжарскую районную больницу. Это были сотрудники департамента экологии, которые выехали для отбора проб в поселок Кенкияк Мугалжарского района.

    Больше всего пострадал водитель автомашины Kia Sorrento Сеил Жукетаев, он получил ушиб мозга, был в коме, а на третий день после ДТП скончался в реанимации.

    Как сообщили в департаменте экологии С.Жукетаев был ответственным сотрудником, проработал у них водителем 10 лет, у него остались супруга и четверо детей.


    Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область ДТП Здравоохранение
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