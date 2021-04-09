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    Скончался супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филип

    9 Апреля 2021, 17:52

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Принц Филип, супруг королевы Елизаветы II, скончался в возрасте 99 лет, об этом сообщает пресс-служба Букингемского дворца, передает МИА «Казинформ».

    Принц женился на принцессе Елизавете в 1947 году, за пять лет до того, как она стала королевой.

    В заявлении Букингемского дворца говорится: «Ее Величество Королева с глубоким сожалением объявила о смерти своего любимого мужа, Его Королевского Высочества принца Филипа, герцога Эдинбургского», - передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC. - Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке».

    В прошлом месяце герцог Эдинбургский выписался из больницы после прохождения лечения.

    У принца Филипа и королевы было четверо детей, восемь внуков и 10 правнуков.

    Их первый сын, принц Чарльз, принц Уэльский, родился в 1948 году. Его сестра, принцесса Анна, родилась в 1950 году, Принц Эндрю, герцог Йоркский в 1960 году, и принц Эдвард, граф Уэссекский в 1964 году.

    Принц Филип родился на греческом острове Корфу 10 июня 1921 года. Его отцом был принц Греции и Дании Эндрю, младший сын короля эллинов Георга I. Его мать, принцесса Алиса, была правнучкой королевы Виктории.

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

    Великобритания
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