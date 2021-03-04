Скончался руководитель республиканского проектного офиса «Адалдық алаңы» Толеген Байгулов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня скоропостижно скончался руководитель республиканского проектного офиса «Адалдық алаңы» при Агентстве РК по противодействию коррупции Толеген Зейнешович Байгулов, передает МИА «Казинформ».

В период председательства первым медиацентром по противодействию коррупции и руководства проектным офисом «Адалдық алаңы» Т.Байгулов провел фундаментальную работу по реализации антикоррупционной политики, обеспечения прозрачности деятельности государственных органов и в усилении общественного контроля.

Как общественный деятель с высокой гражданской позицией активно участвовал в общественно-политической жизни и работал во благо народа. Принимал участие в реализации различных проектов по противодействию коррупции и внес вклад в становление общественного движения «Адалдық алаңы».

Несмотря на опасность, во время пандемии он был вместе с народом, проводя мониторинг на блокпостах, в больницах и лекарственных складах. На его личный номер, использованный как горячая линия, обратились более 4500 граждан с сообщениями о правонарушениях.

Агентство по противодействию коррупции выражает глубокое соболезнование в связи со скоропостижной кончиной Толегена Зейнешовича. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах тех, кто его знал и уважал.