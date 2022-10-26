Скончался ребенок пострадавший в ДТП на трассе в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Количество погибших в ДТП с участием двух машин в Алматинской области выросло до семи человек. В больнице скончался месячный ребенок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

После аварии вечером 13 октября в Енбекшиказахскую многопрофильную межрайонную больницу в тяжелом состоянии поступили четыре пациента: 30-летняя женщина, двухлетняя и пятилетняя девочки, а также мальчик 2022 года рождения (43 дня). Позже пятилетнюю девочку перевели в алматинскую региональную детскую клиническую больницу.

«Женщину 1992 года рождения перевели в отделение травматологии, ее прооперировали, состояние стабильное. Готовим на выписку. Состояние двухлетней девочки стабильное, а мальчика 2022 года рождения, к сожалению, мы потеряли. Он умер спустя неделю после госпитализации», - сообщила заместитель директора больницы Диана Сулейманова.

13 октября около 17:30 в Енбекшиказахском районе Алматинской области произошло ДТП с участием автомашин «Mercedes» и «Subaru», в котором шесть человек погибли и четыре травмированы. По предварительным данным, 28-летний водитель «Mercedes» на 69 км трассы Алматы - Кокпек-Коктал, выехав на полосу встречного движения, допустил касательное столкновение с автомобилем «Subaru» и врезался в дерево на обочине дороги.