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    Скончался президент Туниса

    25 Июля 2019, 18:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Тунисской Республики Беджи Каид Эс-Себси скончался в возрасте 92 лет в четверг около 10:25 утра по местному времени в Тунисском военном госпитале, сообщила администрация главы тунисcкого государства, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Тунис Африк Пресс.

    Главный советник по связям с парламентом и политическимипартиями Нуреддин Бен Тича ранее сообщил, что лидер Туниса был госпитализированв среду по «решению его врачей».

    Беджи Каид Эс-Себси возглавил страну в конце 2014 года.

    Автор:

    Алмас Жексенбеков

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