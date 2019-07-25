Скончался президент Туниса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Тунисской Республики Беджи Каид Эс-Себси скончался в возрасте 92 лет в четверг около 10:25 утра по местному времени в Тунисском военном госпитале, сообщила администрация главы тунисcкого государства, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Тунис Африк Пресс.

Главный советник по связям с парламентом и политическимипартиями Нуреддин Бен Тича ранее сообщил, что лидер Туниса был госпитализированв среду по «решению его врачей».

Беджи Каид Эс-Себси возглавил страну в конце 2014 года.