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    Скончался президент Танзании Джон Магуфули

    18 Марта 2021, 11:20

    ДАР-ЭС-САЛАМ. КАЗИНФОРМ - Президент Танзании Джон Магуфули скончался в больнице в Дар-эс-Саламе, заявила вице-президент страны в телеобращении в среду. Ему был 61 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

    «Президент Джон Магуфули умер от болезни сердца, с которой он боролся более 10 лет», - сказала Самиа Сулуху Хасан. Она добавила, что президент с воскресенья проходил лечение в больнице Мзены.

    В стране объявлен национальный траур на 14 дней.

    Хасан на данный момент является исполняющей обязанности президента Танзании. Хотя дата приведения ее к присяге еще не объявлена, она станет первой женщиной-президентом Танзании.

    Магуфули, который обычно появлялся на воскресных церковных службах, не был на публике с 27 февраля, что породило слухи о том, что он болен и лечится за границей.

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

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