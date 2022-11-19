Скончался пострадавший при взрыве котла акмолинской школы кочегар

АРШАЛЫ. КАЗИНФОРМ - Минувшей ночью скончался 55-летний кочегар, пострадавший при взрыве котла школы №3 имени Ташенова поселка Аршалы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Смерть мужчины подтвердили в пресс-службе управления здравоохранения Акмолинской области.

По информации ведомства, у поступившего пациента был диагноз «Сочетанная политравма. Термический ожог 2-3А степени головы, туловища, правой верхней конечности, нижних конечностей S=20/20%. Ожог дыхательных путей. Открытый перелом 3-4-5 плюсневых костей левой стопы со смещением. Закрытый перелом проксимального метэпифиза малоберцовой кости левой голени без смещения. Синдром сдавления левой стопы. ЗЧМТ. Ушиб головного мозга. Ушибленная рана теменной области слева. Травматический шок 3 степени». Состояние оценивалось как крайне тяжелое.

«В 23:25 произошла остановка сердечной деятельности. Реанимационные мероприятия велись в течение 30 минут и оказались безуспешными. В 23:55 была констатирована биологическая смерть», - добавили в ведомстве.

Свои комментарии случившегося озвучили и в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

«18 ноября в поселке Аршалы в отдельно стоящем здании котельной при школе №3 имени Ташенова произошел разрыв отопительного котла, в результате которого в центральную районную больницу с различными травмами доставлены трое работников котельной в возрасте 32, 39 и 55 лет. По факту сотрудниками Аршалынского районного отдела полиции начато досудебное расследование по ч.1 ст. 292 УК РК «Нарушение требований пожарной безопасности». Выясняются обстоятельства случившегося», - отметили в ведомстве.

Напомним, вчера в поселке Аршалы Аршалынского района в средней школе имени Жумабека Ташенева в отдельно стоящей котельной произошел разрыв котла. Госпитализированы были трое разнорабочих школы. Незамедлительно на место ЧС выехали местные исполнительные органы и спасатели.

Среднюю школу имени Ж. Ташенева поселка Аршалы, в которой вчера прогремел взрыв котла котельной, решено подключить к центральному теплоснабжению. После случившегося поручено проверить котельные всех школ Акмолинской области.



