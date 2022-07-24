Скончался один из пострадавших в перестрелке в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Один из раненых в ходе перестрелки в городе Есике Енбекшиказахского района скончался в больнице, второй находится в тяжелом состоянии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В управлении здравоохранения Алматинской области сообщили, что в ночь с 22 на 23 июля в Енбекшиказахскую районную больницу, расположенную в городе Есике, доставили двух мужчин, 1992 и 2004 года рождения.

«Оба пациента были госпитализированы в крайне тяжелом состоянии, у них диагностировали огнестрельные дробовые ранения и множественные травмы. Врачи провели экстренную операцию, но несмотря на все усилия один из госпитализированных сегодня днем скончался. В отношении второго больного продолжается интенсивная терапия. Он находится в реанимации, так как его состояние все еще остается очень тяжелым», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Алматинской области.

Ранее сообщалось, что двое человек получили ранения во время перестрелки в городе Есике Енбекшиказахского района Алматинской области. Полиция ищет подозреваемых.