Скончался казахстанский тяжелоатлет Владимир Седов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ушел из жизни казахстанский тяжелоатлет Владимир Седов в возрасте 35 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Накануне вечером ушел из жизни опытный спортсмен – тяжелоатлет Владимир Седов. Заслуженный мастер спорта РК, участник Олимпиады 2008, многократный чемпион и рекордсмен Казахстана, Владимир Седов с детства был предан спорту. За выдающиеся успехи был награжден орденом «Курмет». Владимиру Седову было 35 лет. Коллектив Федерации тяжелой атлетики РК выражает глубокие соболезнования семье, родным и близким Владимира», - говорится в публикации Федерации тяжелой атлетики.

В Министерстве культуры и спорта также подтвердили информацию.

Владимир Седов родился 2 марта 1988 года в Уштобе. В семье Седовых четверо детей, попал в спортивный зал с юных лет, старший брат Владимира Седова — Сергей Седов занимается тренерской деятельностью, был тренером Федерации тяжелой атлетики Алматинской области, сейчас является старшим тренером мужской сборной Республики Казахстан по тяжелой атлетике.

Владимир Седов был заслуженным мастером спорта РК, мастером спорта международного класса.