Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана+32+34℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Скончался известный ученый Абдеш Толеубаев

    11 Июля 2023, 09:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 10 июля ушел из жизни известный казахстанский ученый, доктор исторических наук, профессор Абдеш Толеубаев. Об этом на своей странице Instagram сообщил Даниал Ахметов, передает МИА «Казинформ».

    «Сегодня ушел из жизни мой друг, известный ученый нашей страны, доктор исторических наук, профессор Абдеш Толеубаев. Абдеш Ташкенович был опытным полевым исследователем и прекрасным организатором экспедиционных работ. Вел активную деятельность по выявлению и изучению археологических памятников. Работал над научными книгами и статьями. Последние 20 лет он успешно исследовал элитарные археологические памятники в предгорьях Тарбагатая, Сауыра и Шингистая Восточного Казахстана. Абдешу Толеубаеву принадлежат открытия мирового уровня. Он собрал тысячи уникальных артефактов из золота – предметов прикладного искусства древних ювелиров раннесакского времени. Я выражаю глубокие соболезнования родным и близким Абдеша Ташкеновича Толеубаева. Мы всегда будем помним его», - написал Даниал Ахметов.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Наука Общественный контроль МИОР
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан принял участие в конференции по совершенствованию овец гиссарской породы в Таджикистане
    Сколько будут доплачивать казахстанским ученым за наличие научных званий
    Популярное
    1 Более восьми тысяч медработников уволилось из госсектора в Казахстане
    2 Сколько врачей уехало за рубеж из Казахстана – данные минздрава
    3 Астанчан просят закрывать по ночам окна
    4 Каким будет август в Казахстане - прогноз синоптиков
    5 Дарын Кулжабаев досрочно победил узбекистанца Афзалбека Бахтиерова