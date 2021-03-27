Скончался известный казахстанский археолог Сайден Жолдасбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 85 году жизни скончался известный казахстанский археолог, доктор исторических наук Сайден Жолдасбаев. Об этом сообщили в Институте истории и этнологии имени Ч. Валиханова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сайден Жолдасбаев - доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой Международного Казахстанско-турецкого университета им. Ходжи Ахмеда Яссауи. Уроженец Уйгурского района Алматинской области.

Окончил Казахский государственный университет, аспирантуру Института истории, археологии и этнографии НАН Казахстана. Преподавал в Казахском национальном педагогическом университете им. Абая, в Казахском национальном университете им. аль-Фараби. Основные направления научной деятельности связаны с исследованием культуры казахского народа XV-XVIII веков, историей Семиречья, изучением палеоэтнографических особенностей.



